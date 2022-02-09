Türkiye Gazetesi

Karabük'te yaşanan hırsızlık sabah 4.30 sularında yapıldı. Kimliği belirsiz hırsız, cadde üzerinde bulunan kargo şubesi, Karabük TSO’ya bağlı Üreten eller kadınlar kooperatifine ait mağaza ile mobilya mağazasının kapı camlarını kırarak hırsızlık yaptı.

İlk olarak mobilya mağazası ve üreten eller mağazasına giren hırsız burada istediğini bulamayınca, aynı cadde üzerinde bulunan bir kargo şirketinin şubesine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kimliği belirsiz hırsızın omuz atarak açmaya çalıştığı kapıyı kıramayınca eline aldığı kaldırım taşı ile camı kırarak içeri girdiği görülüyor.

Rahat tavırlar sergileyen hırsız yaklaşık 25 dakika boyunca kargo şubesindeki tüm masaları gezdi. Kasalarda bulduğu 300 TL civarında bozuk paraları alarak montunun cebine doldurdu.

HİKAYE VE ROMAN KİTAPLARINI ÇALDI

Dükkandan bozuk paraları alan hırsız tam çıkacakken iş yerinde çalışan personelin masasına göz dikti. Personelin özel eşyalarının yanı sıra 7-8 adet hikaye ve roman kitaplarını da alarak kayıplara karıştı.

Kargo şubesi yetkilisi Adem Kiraz, hırsızın kaldırım taşı ile arkada kapının camını kırarak içeriye girdiğini ve para aradığını söyledi.

DÜKKANI AÇMAYA GELDİ, KARŞILAŞTIĞI MANZARAYLA ŞOK OLDU

Sabah saatlerinde personeller dükkanı açmaya geldiğinde camların kırılarak iş yerinin soyulduğunu fark etti. Durumu hemen polise bildirmelerinin ardından ekipler olay yerine geldi ve incelemelerde bulundu. Ekipler hırsızlık yapılan işyerlerinde çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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