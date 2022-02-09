Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu TİGEM mevkiinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM ile İstihbarat ekipleri ve Karasu İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak bir operasyon gerçekleştirildi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstihbari çalışma neticesinde İstanbul’dan getirilerek Karasu ve Kocaali ilçelerinde satacağı tespit edilen 1 şüpheli üzerinde ve kullandığı araç içerinde yapılan aramalarda; metamfetamin, kenevir tohumu ve bu maddelerin içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddelerle alakalı olduğu tespit edilen R.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Uyuşturucu bağımlısı genç babasını bıçaklayarak öldürdü İzmir'in Bergama ilçesinde yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Yolcu otobüsünde 250 gram uyuşturucuyla yakalandılar İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 1'i kadın 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.