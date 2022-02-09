Türkiye Gazetesi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde mahalle sakinleri, bir evden kötü bir koku yayıldığı gerekçesiyle belediyeye şikayette bulundu. Şikayet üzerine gelen ekipler evi görünce karşılaştıkları manzara karşısında şok oldular. Çöple dolu olan ve birçok yerde kuş pislikleri görülen ev için ekipler harekete geçti.

2 KAMYON DOLUSU ÇÖP

Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kimsenin yaşamadığı evin her odasına eski eşyalar ile çöplerin istiflendiğini tespit etmesinin ardından bölgeye temizlik kamyonları getirildi. Personellerin evin içindeki tüm atıkları, eşyaları taşımasıyla beraber evden 2 kamyon dolusu çöp çıktı.

Kötü koku şikayetiyle ekiplerin temizlediği evin kırık camlarından içeri giren kuşların evin içerisine pislediği görüldü.

EV DEZENFEKTE EDİLDİ

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu toplanan atıklar, 2 kamyona yüklenerek taşındı. Kuş pisliklerininde koku yaptığı evde temizlik çalışmasının ardından ev ve çevresi dezenfekte edildi.

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