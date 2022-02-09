Türkiye Gazetesi

Sanat engel tanımıyor. Ankara'da yaşayan Muhammet Yalçın (32), sanatıyla görenleri kendisine ve çizdiği resimlere hayran bırakıyor. Evdeki odalarda başlayan tutkusunu evin dışına taşıdı ve oturdukları evi rengarenk resimleriyle donattı.

18 yaşında Ankara’da gittiği özel eğitim okulunda Ressam Harun Antakyalı’nın yeteneğini keşfetmesiyle resim yolculuğu başlayan Yalçın, sanata tutkuyla bağlandı. Ailesinin desteğiyle sanatına evinde devam eden Yalçın, bir süre sonra tuval bulamayınca odasının duvarını tuval gibi kullanmaya başladı.

Ailesinin desteğiyle sanatına evinde devam eden Yalçın, bir süre sonra tuval bulamayınca odasının duvarını tuval gibi kullanmaya başladı. Aylar süren sanatsal çalışmaları gencin önce odasının dışına, ardından yaşadığı gecekondunun dışına taştı. En büyük destekçisi ailesi olan Muhammet, kısa sürede adeta resim müzesine dönüştürdüğü eviyle dikkatleri üzerine çekti.

EVLERİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRME HAYALLERİ VAR

İnsanlarla sanatıyla iletişim kurmaya başlayan Muhammet, oluşturduğu farkındalıkla ailelere de umut oldu. Yıllar içinde hem kendi dünyasını hem ailesinin dünyasını renklendiren Muhammet, eserleriyle 10'dan fazla kişisel sergiye imza attı. Muhammet’in bir atölyeye sahip olmasını ve bildiklerini özel çocuklara aktarmasını isteyen ailesinin en büyük hayali ise evlerinin bir resim müzesine dönüştürülmesi.

HER YIL BİNLERCE ZİYARETÇİSİ OLUYOR

Gecekondusunu dev bir sanat eserine dönüştüren Muhammet’in renkleriyle tanışmak isteyen dünyanın dört bir yanından ziyaretçi, Altındağ ilçesinde bulunan sanat dolu evin yolunu tutuyor. yAnkara’nın simgelerinden biri haline gelen bu özel gecekondu, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

'BOYAYACAK YER KALMAYINCA EVİN DIŞINI BOYADI'

Muhammet’in resim yeteneğini gittiği özel okulda öğretmenlerinin ardından Ressam Harun Antakyalı’nın keşfettiğini söyleyen baba Hasan Yalçın, ”Harun Antakyalı’dan eğitim aldı. Daha önce kağıtlarla çalışıyordu, sonra tuvallere döndürdük işi. Malzemesi olmadığında evin duvarlarını boyamaya başladı. Önce odasını boyadı, sonra diğer odalara ve evin merdivenine kadar çıktı. Buraları boyadıktan sonra yer kalmayınca evin dış cephesine çıktı." dedi.

10'U AŞKIN SERGİSİ VAR

32 yaşındaki Muhammet'in pandemi nedeniyle 2 yıldır sergi açamadığını söyleyen baba Yalçın, "Şu ana kadar kişisel sergisi 10 taneyi geçti. Buraya Japonlar, Almanlar geliyor. İş büyüdükçe ev yetmiyor. Muhammet’in bir atölyesi olsun istiyoruz. Biz bunun için destek istiyoruz. Muhammet gibi engelli bir sürü çocuk var. Atölyesi olursa onlar da öğrenebilir.Biz daha önce fark etmedik yeteneğini, okulda çıktı yeteneği. En büyük katkı Harun Bey'in" ifadelerini kullandı.

ÖZEL ÇOCUKLU AİLELERE ÇAĞRI YAPTI

Muhammet'in önceden pek girişken olmadığını ancak şimdi herkesle iletişim kurmaya çalıştığını söyleyen baba Yalçın, Muhammet'in hayatında resim sanatının her şeyi değiştirdiğini söyledi.

Babası "Özel çocuklu ailelere çocuklarını eğitime göndermelerini tavsiye ediyorum. Neye yatkınsa onun üzerinde eğitmelerini tavsiye ediyorum. Eğitimi bir adım ileriye taşısa aileler daha farklı şeyler olur. Her gelen buraya hayran kalıyor. Buranın müze olmasını istiyorlar." dedi.

Zihinsel engelli 32 yaşındaki Muhammet Yalçın'ın babası, özel çocuk sahibi ailelere çocuklarını eğitime göndermeleri konusunda çağrıda bulundu.

'MUHAMMET'LE GURUR DUYUYORUM'

Anne Aysel Yalçın ise ”Muhammet’in her şeyi değişti. Canı sıkılıyordu, dışarılarda geziyordu. Kağıtları boyadı, duvarlarımızı boyadı. Hiç kızmadım, duvarları boyamak istediğinde kanepeleri çektim. Yaparken döktü, batırdı ama sildim. Mutlu oluyor Muhammet resim yaptığında. Şimdi de sergi istiyor. Gurur duyuyorum Muhammet’le. Çok gelen oluyor. Bazı kimseler çekiniyor. Muhammet bildiklerini başkalarına aktarsın istiyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Engelli vatandaşlara kamuda istihdam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Kim Milyoner Olmak İster’e görme engelli yarışmacı damga vurdu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner adlı yarışma yayınlanan yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Yarışmanın yeni bölümüne görme engelli yarışmacı Şafak Bey damga vurdu.

67 yaşındaki görme engelli kadın hafız oldu Burdur'da yaşayan görme engelli Hatice Can, Kur'an-ı kerimi ezberleyerek hafız oldu. Can "Kur'an-ı kerimin nuru, gören gözüm oldu" dedi.