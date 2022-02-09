Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yaşanan olayda 19 yaşındaki genç kadın misafirliğe gittiği öldü. Şüpheli ölümün cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştıran polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay ilçeye bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. D.K. (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), Konya’dan, Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli yakınlarının evine misafirliğe geldi. Burada genç kadın ile M.C.B. arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı.

İNİTHAR MI CİNAYET Mİ?

Hayatını kaybeden D.K.’nın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Polis ekipleri konunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde araştırmalarını sürdürüyor.



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