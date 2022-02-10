Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak’ta İstanbul Havalimanı’na Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan yerel saatle 12.25’te tarifeli olarak gelen bir uçağın yolcu listesinde bulunan Arnavutluk uyruklu Fatime R. adlı kadın yolcu, “şüphe” üzerine takibe alındı.

GÖBEK BÖLGESİNDE ÇANTA BULUNDU

Emniyet ekiplerince izlemeye alınan yabancı yolcunun el bagajları ve çantaları X-Ray’e sevk edildi. Çantada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İncelemelerini sürdüren Havalimanı Polisi, Fatime R.’yi risk analiz odasına götürdü. R.’nin yapılan üst kontrollerinde kıyafetlerinin altında göbek bölgesinde üzerine takılı şekilde bir çanta tespit edildi.

KİLOLARCA ALTIN ÇIKTI

Söz konusu çanta detaylı şekilde incelendiğinde içinde 3 kilo 117 gram ağırlığında külçe takoz altın, çeşitli markalara ait ortalama değeri 565 bin lirayı bulan 14 kol saati, daralı ağırlığı 588 gram gelen ve piyasa değeri 352 bin lirayı aşan yüzük, kolye ve küpeden oluşan altın takılar, tarihi eser niteliğinde bir kiloya yakın sikke şeklinde 73 altın ve yine küçük külçeler halinde toplam 104 gramı bulan 8 altın ele geçirildi. Kadın yolcunun, bedenine "göbek" görünümü vermesi için yerleştirilmiş çantadan çıkan kilolarca altın, kol saatleri ve sikkelere el konuldu.

KURYE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Altın kaçakçılığında ‘kurye’ olarak kullanıldığı tahmin edilen Arnavutluk vatandaşı Fatime R. isimli şüpheli gözaltına alındı. R., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Fatime R.’nin, çıkarıldığı mahkemece “adli kontrol” şartı uygulanarak salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan, değer tespiti yapılamayan sikke şeklinde çeşitli boyut ve gramajlarda toplam 817.08 gram altının ise tarihi eser olup olmadığının incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne gönderildiği aktarıldı.

Altın fiyatları kritik karar öncesi yükselişe geçti! Gözler ABD enflasyonuna odaklandı Altın piyasaları yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Uzmanlar artan enflasyonla ABD Merkez Bankasının (FED) 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğini belirtiyor. Kritik karara odaklanan altın fiyatları ise ılımlı yükselişine devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketine neden oluyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira/TL? İşte 9 Şubat 2022 altın fiyatları.

İstanbul Havalimanı'nda 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Operasyonda yurt dışına götürülmek istenen ve yaşa olduğu öğrenilen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL'lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Kablodan tablo çıktı: İstanbul Havalimanı'nda sıfır atık sergisi İstanbul Havalimanı'ndaki plastik kutu, poşet gibi atıklar sanata dönüştü. Kablolardan yapılan portre görenleri hayran bıraktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda peş peşe operasyon! 3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu ve kaçak ticari eşya yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonlarda, yurt dışından Türkiye’ye getirilen 14 kilogram esrar, 2 bin adet botoks malzemesi, 2 bin paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara, cep telefonları, kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarla ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerinde olduğu öğrenildi.