Türkiye Gazetesi

Hırsızlar, Kütahya Kalesi'ni hedef aldı. Türk bayrağının bulunduğu alandaki 400 metre 5x4 NYY bakır kablo ile birlikte 8 tane 400 watt projektör ampulü ve camı çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yeri ekipleri inceleme yaptı.

Ekipler zanlıların peşine düşerken Kütahya Belediyesi'nden şu açıklama yapıldı: 29 Ekim 2020 tarihinde ışıklandırması yapılarak, şehrin görünümünü değiştiren Kütahya Kalesi’ne yapılan emekler, ne yazık ki kendini bilmez kişiler tarafından sabote ediliyor. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında tamir ve bakım sürecinde, Kütahyalı vatandaşlar Kütahya Kalesi’nin bir bölümünü karanlık içinde göremeyecek. Tamir ve bakım çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Kalenin tamamı yeniden aydınlanacak.

Hırsızın pişkinliği 'pes' dedirtti: Çekin yakışıklı çıkalım Kayseri’de hırsızlık suçundan 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyet çıkışı basın mensuplarını gören zanlının pişkin sözleri ise pes dedirtti.

Kültürlü hırsız paralarla beraber kitapları da çaldı Karabük'te bir iş yerine giren hırsız, kasadaki paraları çalmakla yetinmeyip iş yerindeki masanın üzerinde duran kitapları da çalarak kayıplara karıştı.

"Hakkını helal et ağabeylerin gülü" notunu bırakan hırsıza mağdur patrondan iş teklifi Antalya’da bir iş yerine giren hırsızın "Hakkını helal et ağabeylerin gülü" notu tebessüm ettirdi. İş yerindeki tüm muslukları çalan hırsızın bilgisayarlara dokunmaması ise dikkat çekti. Açın yanındayız diyen mağdur patronsa iş yerine giren hırsıza iş teklifi yaptı.