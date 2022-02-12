Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleşen motosiklet kazasında 26 yaşındaki genç canından oldu. Kaza, 9 Şubat akşamı saat 23.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bahadır Kocabıyık (26) idaresindeki motosikletin lastikleri, seyir halindeyken yolun kenarında bulunan mazgallara girdi. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, savrularak yolun yanındaki ağaca çarptı. Ağaca çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, Bahadır Kocabıyık sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde polis ekipleri incelemede bulundu.



Öte yandan kaza esnasında kask takmadığı iddia edilen ve kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Bahadır Kocabıyık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Kontrolden çıkan motosiklet devrildi; 1 ölü, 1 yaralı Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.



Motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti Samsun'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.