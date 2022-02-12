Türkiye Gazetesi

Trabzon'da meydana gelen kazada araba teneke yığınına döndü, 1 kişi canından oldu 3 kişi ise yaralandı. Kaza, Araklı-Bayburt karayolunda yaşandı, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen 61 AC 815 plakalı otomobil, seyir halindeki 55 DD 801 plakalı pikap ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobil 3 parçaya bölünürken, kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Trabzon'a sevk edilirken, 2 kişi Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi.



Yaralılardan Hamit Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Trafik kazasında yaralanmıştı, 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Karaman'da trafik kazasında yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.