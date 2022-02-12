Türkiye Gazetesi

Kemalettin Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bulunan kanalizasyon bağlantı noktasında çökme meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından mıcır dökülmesine rağmen yol ortasındaki lağım kapağı çevresi bir kez daha çöktü. Çukur vatandaşların da can güvenliğini tehlikeye atıyor.

FARELER CİRİT ATIYOR

Duruma tepki gösteren apartman sakini bir vatandaş, “Evin önündeki lağım deliğinden çıkan fareler, birinci kattaki komşumuzun evine girmiş. Fareler resmen cirit atıyor. Hastalıktan öleceğiz bu ne rezillik” diye konuştu.

KAZA RİSKİ DE OLUŞTURUYOR

Kemalettin Mahallesi Muhtarı Aydemir Taşdemir de, “Kanalizasyon hattı üzerinde daha önce çökme yaşandı. Belediye ekipleri birkaç kez buraya mıcır döktü ancak yine çökmeler meydana geliyor. Yoldan geçen araç veya motosikletler için kaza tehlikesi oluşturabilir. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

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