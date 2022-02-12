Türkiye Gazetesi

Zekâ seviyelerini merak eden vatandaşların girip çeşitli soruları cevaplandırarak IQ ortalamalarını ölçebileceği sitenin dün paylaştığı bir liste, sosyal medyada gündem oldu.

ESKİŞEHİR İLK SIRADA

Liste birçok Eskişehirli tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye’nin en zeki 20 ilini gösteren listede Eskişehir, en zeki il olarak yer aldı.

Yayınlanan istatistiklere göre Eskişehir’in ardından, Ankara ikinci sırada yer alırken, İzmir en zeki üçüncü şehir olarak paylaşıldı.

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