Türkiye Gazetesi

İstanbul Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği imalathanede 5 katlı binada dün çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybetmişti. Binanın etrafı polis tarafından bariyerlerle çevrilirken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürdü. İnceleme sırasında binanın birinci katında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde binanın birinci katında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ceset adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLENLERİN CİNSİYETLERİ ERKEK

Olayı gören vatandaş Sedat Sungur, “Öğlen saatlerinde burada alevleri gördüm. Sonra insanlar kaçtı. Biz de çıktık buradan. Yangın bayağı büyüdü. Biz o arada bir şey yapamadık. 4 tane cenaze çıkarttıklarını gördüm. Tuvalette kalmışlar. Bir de köpek vardı. Hayvan da orada kalmış, telef olmuş. Binayı 2 gün içinde boşaltın demişler. Ölenlerin cinsiyetleri erkek” ifadelerine yer verdi.

PATLAMA ESNASINDA NAMAZ KILIYORDUM

Yangının çıktığı sırada yakındaki bir camide cuma namaz kılan Şahin Er, “Patlama esnasında namaz kılıyordum. Namazı kıldıktan 5 dakika sonra patlama gerçekleşti. O esnada anlık şoka girdim. Birisi kolumdan sert bir şekilde itip kaçsana dedi ve yukarı doğru yalın ayak koşmaya başladım. Patlama sesinden sonra ensemde sıcaklığı hissettim. Sonra koşmaya başladık” dedi.