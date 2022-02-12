Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da kanlı hesaplaşma ölümle bitti. Henüz bilinemeyen bir nedenle tartışan iki kişinin kavgasında silah çıkarılması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ise olayın ardından ortadan kayboldu.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Beykapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa A. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla ağır yaralanan Mustafa A., ihbarla bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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