Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda kız arkadaşı telefondan aramak isteyen ancak ulaşılamayan genç için yakınlaarı endişe duymaya başladı. Şahsın hayatından endişe duyan kız arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç ile apartmanın dışından şahsın bulunduğu kata çıktı.

KOLTUKTA BULUNDU

Evin penceresinden kontrol amaçlı içeriye girmek isteyen ekipler şahsın kanepede yattığı fark etti. Şahıs kısa süre sonra ekiplerin çıkarttıkları seslere uyanarak pencereyi açtı.

Ekipler hayatından endişe edilen gencin bulunduğu kata merdivenle çıktı ve genç ekiplerin çıkarttıkları seslere uyanarak pencereyi açtı.

YAKINLARI DERİN BİR NEFES ALDI

Şahsın herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı ve uyuyakaldığı anlaşılınca yakınları rahat bir nefes aldı ve olay yerindeki tüm ekipler normale döndü.

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