Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümü sosyal medyada gündem oldu. Yarışmaya katılan Hasan Rıza Günay geceye damga vurdu. Yarışmacıların rahatlıkla geçtiği ilk soruda elenen Günay dikkatleri üzerine çekti. Günay’ın bilemediği soru şaşırttı.

İLK SORUDA ELENDİ

Günay, Kenan İmirzalıoğlu’nun yönelttiği "Genellikle hangisi bilenir?" şeklindeki soruya "Tabak" yanıtı vererek yarışmadan elendi. Ancak sorunun doğru yanıtı "Bıçak"tı. Günlük hayatta da sıklıkla karşılaşılan bir durum olan "Bıçak bilemeyi" hatırlamayan yarışmacı, bu soruya doğru yanıt verememesi nedeniyle sosyal medyanın diline düştü.

İşte çok konuşulan o soru ve şıkları:

Soru: Genellikle hangisi bilenir?

A) Çatal

B) Tabak

C) Bıçak

D) Kaşık