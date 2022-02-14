Türkiye Gazetesi

14 Şubat'ta çiçekçilere uğrayan vatandaşlar ilginç görüntülerle karşılaşıyor. Karaman'da yaklaşık 20 yıldır çiçekçilik yapan esnaf, farklılık olsun diye manavdan aldığı biber, salatalık ve patlıcandan buket yaparak iş yerinin vitrinine koydu. İş yerine Sevgililer Günü için çiçek yaptırmaya gelen bazı müşteriler ise vitrinde biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buketi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Farklılık olması için hazırlanan buketin maliyeti yaklaşık 150 lirayı buldu

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMİYOR"

Çiçekçi Fatih Mehmet Uğurlukoç, her zaman olduğu gibi hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, “Özel günler biz çiçekçiler için yoğun günlerdir. O günlerde biz hep hazırlığımızı yaparız. Şu anda da tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl müşteri bakımından henüz istediğimiz gibi gitmiyor. Ancak mesai bitiminden sonra biraz hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah da iyi olur" dedi.

MALİYETİ 150 LİRA

Biber, salatalık ve patlıcandan buket yapma sürecini anlatan Uğurlukoç, "Sadece dikkat çekmek ve farklılık olsun diye böyle bir şey yaptık. Hazırlamış olduğum bukette 3-4 kilo civarında sebze var. Ortalama maliyeti 150 liraya vardı. Hemen hemen neredeyse fiyatı bir buket çiçek fiyatına yaklaştı. Bazı vatandaşlar görünce şaşırıyor ve fotoğraf çekiniyor" diye konuştu.

"İÇ AÇICI BULMADIM"

Çiçekçiye çiçek almaya gelen ve vitrindeki biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buketi gören bir vatandaş, "Hiç iç açıcı bulmadım. Biraz önce 4 tane bibere 15 lira para verdim. Onun için çok dikkatimi çekti" şeklinde konuştu.

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