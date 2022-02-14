Şanlıurfa Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor, son operasyonda yakalananlardan 11'i tutuklandı. Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartları sağlanarak serbest bırakıldı.
Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı Edirne emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor, 2 günde 3 ayrı operasyon yapan ekipler 4 kişiyi yakalamıştı, hepsi tutuklandı.
Arjantin’de ev yapımı uyuşturucu krizi: 23 ölü Arjantin’de 23 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin hastaneye kaldırıldığı ev yapımı uyuşturucu krizi yaşandı.