Türkiye Gazetesi

İstanbul Sultanbeyli’de yangın 12 yaşındaki bir kız çocuğunu hayattan kopardı. Alınan bilgiye göre; 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın esnasında evde bulunan 12 yaşındaki engelli çocuk alevlerin arasında kalığ hayatını kaybetti. Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın sonrası ev kullanılamz hale geldi.

Yangın, Sultanbeyli’de Turgut Reis Mahallesi Yeniyol Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki evde saat 17.15 sıralarında çıktı. Evden çevreye yayılan alev ve yoğun dumanı görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle binanın çatı katına ulaşarak yangına müdahale etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren itfaiye ekipleri, 12 yaşındaki engelli Yasemin Sürümlü’nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar devam ediyor.

VATANDAŞLAR YANGINI, FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Yangının olduğu binaya yakın bir iş yerinin çatısına çıkan vatandaşlar ise yangını adeta film izler gibi izleyerek, cep telefonları ile canlı yayın yaptılar. Adem Özgen, “İşten çıktım eve gitmek isterken yol üzerinde dumanları gördüm. Buraya geldiğimde yangın alevli şekilde devam ediyordu. İçeride mahsur kalma olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

Öte yandan alev alev yanan ev ve itfaiyenin müdahalesi dron ile havadan görüntülendi.

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