Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Fatih ilçesinde tramvay durağında yaşlı adamla bir gencin yaşadığı tartışmada kan aktı. Olaya şahit olan başka bir vatandaş yaşlı adamla tartışan kişiye dönerek, ‘Gücün yaşlı adama mı yetiyor’ deyip tabancasını çıkardı. Çıkıştığı vatandaşı vuran ve saldırı sonrası kaçmaya çalışan şahıs, polis tarafından yakalanmasının ardından tutuklandı.

SİLAHLA DEHŞETİ YAŞATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay, Fatih’te Beyazıt tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, Güner A. (48) ile İsmail T. (44) tramvayda tartıştı. İkilinin tartıştığını gören Süleyman K. (31), ‘Gücün yaşlı adama mı yetiyor’ diyerek İsmail T.’ye müdahale etti. Süleyman K. ile İsmail T.’nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Süleyman K., Beyazıt tramvay durağına geldikleri sırada yanındaki tabanca ile İsmail T.’ye ateş etti. Bacağından yaralanan İsmail T. yere düşerken, Süleyman K. kaçmaya başladı. Silah sesinin duyup durağa gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, yaralanan İsmail T. ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kumkapı Polis Merkezi'ne götürülen Süleyman K., işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Süleyman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ikilinin kavga ederek tramvaydan indiği ve sonrasında Süleyman K.’nın ateş etmesi ile İsmail T.’nin yere düştüğü görülüyor.

Doktora tabancayla saldıran sanıktan pes dedirten savunma Kayseri'de bir doktora tabancayla saldırarak ayağından yaralayan sanık, öldürme kastının olmadığını belirterek kendisini, "İstesem öldürürdüm” sözleriyle savundu.

Tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla vurdu Kağıthane’de önceden husumetli olduğu şahısla karşılaşan 24 yaşındaki genç, döner bıçağıyla saldırdığı şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı tabanca ve döner bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan saldırgan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.