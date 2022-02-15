Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Akkaya Mahallesinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından öldürüldü.
Fotoğraftaki: Cavit Kara

KENDİNİ İHBAR ETTİ
Cinayet sonrası baba H. Kaya jandarmayı arayarak oğlunu vurduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından baba H. Kaya gözaltına alınarak Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.