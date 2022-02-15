Türkiye Gazetesi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde husumetlisiyle karşılaşan şahıs dehşeti yaşattı. Silahını çıkarıp husumetlisini vuran saldırgan, ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri hastane bahçesinde uzun süre boş kovan aradı.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi hastane bahçesinde karşılaştı. Tartışan iki kişi arasında çıkan kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli silah ile E.Ö. isimli kişiyi vurarak yaraladı. Olay sonrası şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.



Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında hastane polisi ve bölgeye sevk edilen ekipler uzun süre boş kovan aradı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

17 yaşındaki husumetlisi tarafından öldürüldü! Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşanan olayda 22 yaşındaki Mustafa Aydın 17 yaşındaki husumetlisi tarafından öldürüldü.

10 yıllık husumet kanlı bitti Bursa’da aralarında alacak verecek meselesi yüzünden 10 yıllık husumet bulunduğu öğrenilen iki kişinin buluşması kanlı bitti. Yanlarında silahlarla gelen saldırganların karşılıklı olarak birbirlerine ateş etmesi sonucu iki tarafta yaralandı.

Husumetlisi yerine başkasını vurdu! 'Karanlıktı, karıştırdım' dedi Adana’da husumetlisi zannederek başkasını vurup ağır yaralayan zanlı tutuklanırken, 'Karanlıktı, karıştırdım' diyerek kendisini savundu.

Husumetlisini sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdü İstanbul Küçükçekmece'de aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi sokak ortasında tartıştı, taraflardan biri karnından bıçaklanarak öldü.