Türkiye Gazetesi

İstanbul Taksim’de evinden çıkarak ekmek almaya giden 70 yaşındaki yaşlı kadın kabusu yaşadı. Geri manevra yapan minibüsün altında kalan ve hastaneye kaldırılan kadının vücudunda 7 kırık oluştu. Kadın kendisiyle ilgilenmeyen sürücüden şikayetçi oldu.

VÜCUDUNDA 7 KIRIK TESPİT EDİLDİ

Kaza, önceki hafta Cuma günü saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden ekmek almak için çıkan Seher Hançer (70), yolda yürüdüğü esnada geri manevra yapan minibüsün altında kaldı. Sürücünün ileri doğru gitmesiyle aracın altından kurtulan kadın ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kolları ve bacakları başta olmak üzere vücudunda 7 kırık oluşan Seher Hançer, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisine evde devam eden ve hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı öğrenilen Hançer, sürücünün kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. Olayın ardından polis ekipleri, kazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, geri manevra yapan minibüsün yolda yürüyen kadına çarpıp altına alıyor. Sürücü aracı ileri aldıktan sonra kadın acı içinde yerde kıvranıyor. Sürücü ve diğer kişiler kadının yanına koşuyor.

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