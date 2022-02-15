Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu bağımlısı genç yaptığı hareketle şoke etti. İlçedeki karakolun önündeki polis otosunu gözüne kestiren genç, yanıcı madde dökerek otomobili ateşe verdi.

"TERÖR EYLEMİ DEĞİL"

Olay, 19 Mayıs Caddesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde etkisinde olduğu değerlendirilen K.D., karakolun önünde duran polis otosunun üzerine yanıcı madde döktü. Yanan araca ilk müdahaleyi polisler ve vatandaşlar yaptı. Yangın hemen söndürüldü.

Aracı ateşe veren şahıs uzaklaşmak isterken, görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın terör eylemi olmadığı belirtildi.

Emniyet, olayla ilgili inceleme başlattı.

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