Türkiye Gazetesi

Bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki B.H “yoruldum” yazılı bir not bıraktıktan sonra çalıştığı binanın 23. katından atlayarak canına kıydı. Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’ndeki iş merkezleri olan bir rezidansta meydana geldi. Yaklaşık 2 aynı işi yapan B.H, iddiaya göre, bunalıma girerek antidepresan ilaçları kullanmaya başladı.



Genç kadın, önceki gün akşam saatlerinde çalıştığı firmada olduğu esnada yeşil reçeteyle satılan 25 adet antidepresan hap içti. “Hap aldım ama ölmedim. Yukarısı açıksa oraya çıkacağım ve atlayacağım, cesedimi aşağıda bulabilirsiniz”, “insanlarla uğraşmaktan çok yoruldum” yazılı notlar bırakan kadın bulunduğu binanın 23. katından atlayarak feci şekilde can verdi.



Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Çalışmalar ardından kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemelerin ardından genç kadın cenazesi Üsküdar Bağlarbaşı İlahiyat Camii kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi çok yönlü olarak sürüyor.