Türkiye Gazetesi

Tartıştığı kişinin üzerine kolonya dökerek yakmaya çalışan kişi polis tarafından gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanığın mahkumiyetine karar verildi. Cumhuriyet Savcısı cezanın az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götürdü devreye Yargıtay 3. Ceza Dairesi girdi. Yargıtay emsal niteliğinde bir karar imza atarak sanığın kolonya dökerek çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabit olduğuna dikkat çekti.

KOLANYA SİLAHTAN SAYILAN EŞYA

Kararda şu ifadeler kullanıldı: “Oluş, dosya kapsamı, katılan ve tanığın aşamalardaki beyanı ile uyumlu doktor raporu ve kabule göre; sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabittir. Buna rağmen, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/3-e maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir. Savcının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş ve mahkeme kararı oy birliği ile bozulmuştur.”

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