Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesinde yaşayan Ula Taha (21) ve Muhammet Selami’nin (25) iki ay önce bir kız bebekleri oldu.

ANNENİN UYKUSU BEBEĞİN SONU OLDU

İsmini Amar Selami koydukları bebek dün ağlayınca annesi, yatağında emzirmeye başladı. Genç kadın bebeği emzirdiği sırada uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan kadın, bebeğinin nefes almadığını fark etti. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

"BURNUNDA KANAMA VARDI"

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Selami (24), eşinin bebeğini emzirdikten sonra birlikte uyuduğunu belirterek, “Çocuğumu gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes almıyordu. Sağlık ekiplerinden yardım istedik. Hastaneye götürüldü ama kurtarılamadı” dedi.

İKİ ÇOCUKLARI DAHA VAR

Çiftin iki çocuklarının daha olduğu öğrenilirken, bebeğin cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

Ön otopside annesinin emzirdiği bebeğin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si hayatını kaybetti Malatya'da akşam saatlerinde verilen mama 3 bebeği zehirledi. Olayda 2 bebek hayatını kaybetti, birinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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