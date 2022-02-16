Türkiye Gazetesi

Ceyhan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. 35 yaşındaki H.H.'nin kullandığı motosiklet İbrahim Mete Bulvarı Ceyhunkent kavşağından Adnan Menderes Bulvarına giriş yaptığı sırada, otogar istikametine giden M.T. (52) yönetimindeki ekskavatörü fark edince çarpmamak için durmak istedi.

ÇARPMAMAK İÇİN DURMAKN İSTEDİ AMA HAYATINI KAYBETTİ

Motoru durduramayan sürücü H.H, kazanın etkisiyle savrularak iş makinesinin altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler ekiplere haber verdi. OLay yerine sağlık ekipleri 35 yaşındaki motor sürücüsü H.H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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