Kozan'da feci bir iş kazası meydana geldi, üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti. Oruçlu Mahallesi'nde Ahmet Şaşoğlu (36), yükünü boşaltmak için kamyonun kasasını açtığında üzerine tomruk düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Şaşoğlu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Adana'da feci iş kazası, bir işçi canından oldu
16.02.2022 - 20:01 | Son Güncelleme: 16.02.2022 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda üzerine tomruk düşen işçi canından oldu.
Kozan'da feci bir iş kazası meydana geldi, üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti. Oruçlu Mahallesi'nde Ahmet Şaşoğlu (36), yükünü boşaltmak için kamyonun kasasını açtığında üzerine tomruk düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Şaşoğlu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler : adana,iş kazası,haberler,
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