Kayseri'de şüpheli ölüm! Bir kadının cesedi viyadüğün altındaki kayalıklarda bulundu. İlçeye bağlı Derevenk Viyadüğü'nde meydana gelen olayda bir inşaat şantiyesinin bekçisi kayalık alanda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Bekçinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının intihar ettiği şüphesi üzerine durulurken polis, kimliğin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
İzmir’de şüpheli ölüm: 21 yaşındaki Duygu kurtarılamadı İzmir’in Ödemiş ilçesinde evde oturduğu sırada birden rahatsızlanan 21 yaşındaki Duygu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
58 yaşındaki kadının şüpheli ölümü! Polis ihbarda bulunan oğlunu ifadeye aldı Afyonkarahisar'da yaşanan olayda polisi arayan bir kişi annesinin eve giren hırsızlar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Olay yerine giden ekipler kadının cansız bedenini buldu, oğlu ise ifadeye alındı.
Kayalıklarda kadın cesedi bulundu!
Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda bir viyadüğün altındaki kayalıklarda kadın cesedi bulundu.
Kayseri'de şüpheli ölüm! Bir kadının cesedi viyadüğün altındaki kayalıklarda bulundu. İlçeye bağlı Derevenk Viyadüğü'nde meydana gelen olayda bir inşaat şantiyesinin bekçisi kayalık alanda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Bekçinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
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