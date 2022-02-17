Türkiye Gazetesi

Düzce’de bir tartışma kanlı bitti. Sokak ortasında söz dalaşına giren iki şahıstan biri karşısındaki kadını silahla vurdu. Silahla vurulan kadın kolundan yaralandı. Yaşananların akabinde saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı.

TALİHSİZ KADIN KOLUNDAN YARALANDI

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ağa Mahallesi 1971. Sokak'ta G.Y. isimli kadın ile T.A. isimli şahıs arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine T.A. yanındaki tabancası ile G.Y.'ya ateş etti. Kolundan yaralanan G.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, şahıs ise kaçtı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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