Türkiye Gazetesi

26 Haziran 2018 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde olay meydana geldi. Polis memuru olarak görev yapan İbrahim Yavuz, boşanma sürecinde olduğu eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başlamış ve büyüyen tartışma sonrasında çocuklarının gözü önünde eşine silahla ateş etmişti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği 3 çocuk annesi kadın ise hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf eden Yavuz, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılanma sürecinde sanığa tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay'ın sanığa uygulanan tahrik indirimini uygun bulmayarak kararı bozması neticesinde dava tekrardan görülmeye başlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTE MAHKUM EDİLDİ

'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan İbrahim Yavuz, yeniden hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen İbrahim Yavuz, Yargıtay’ın bozma kararını kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise Yargıtay’ın bozma kararına uyarak, sanığın indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkemeden emsal nitelikte karar: Eşine gönderdiği soğuk su boşanma sebebi sayıldı İstanbul'da yaşayan bir çift anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı alarak mahkemeye gitti. Ardından, koca bakkal çırağıyla karısına soğuk su gönderdi. 'Üstüne bir bardak su iç' anlamına gelen bu eylemi mahkeme kocanın ağır kusurlu olduğunu kaydederek maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Boşanma aşamasındaki eşine ve kayınvalidesine pusu kurup dehşeti yaşattı Boşanma aşamasında olduğu eşine ve kayınvalidesine pusu kuran damat, ikiliye adeta dehşeti yaşattı. Silahlı saldırı sonrası 20 yaşındaki Büşra K. ağır yaralanırken, saldırının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.