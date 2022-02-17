Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta maske ve şapkaya bir kuyumcuya giren iki hırsız silah zoruyla vitrindeki altınları istedi.

Kuyumcu kadın ise silah karşısında panikleyerek vitrindeki imitasyon bilezikleri hırsızlara verdi.

Olayın yaşandığı sırada kuyumcu kadının eşinin dükkana gelmesiyle hırsızlar paniklerken, kısa süreli bir itişmenin ardından hırsızlar imitasyon bileziklerle kayıplara karıştı.

GERÇEĞİNİ DEĞİL, SAHTESİNİ VERDİ

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan Ümit Cihan, “Hırsızlık bugün 10.40 sıralarında yaşandı. Şapkalı ve maskeli iki kişi dükkana geliyor. Bu şahıslar ilk başta müşteri gibi gözüküp ardından silah çekiyorlar. İçeride de o sırada bir kadın vardı. Eşi poğaça almaya giderken o dükkanda bekliyormuş. Hırsızlarda herhalde adamın gitmesini bekliyorlarmış. Daha sonra ise hırsızlar, kadına vitrindeki bilezikleri vermesini söylemişler. Vitrinde birkaç tane imitasyon bilezik varmış, Allah'tan kadının aklına onları vermek gelmiş. Hırsızlara o bilezikleri verdiği sırada da eşi gelmiş. Dükkanın içerisinde kısa süreli bir itişme yaşanmış. O sırada da hırsızlar kaçmış. Olayda herhangi bir yaralanma olmamış. Sadece iş yeri sahipleri paniklemiş” dedi.

Gaziantep'te kuyumcu soygunu! 500 bin liralık altın çaldılar Gaziantep’te bir kuyumcunun vitrin camını silah kabzasıyla kıran iki soyguncu yarım kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 500 bin liralık altını çalan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip kurdu.

Kuyumcudan 350 bin TL'lik soygun İstanbul'da bir kuyumcuya giren dört hırsız, 350 bin TL değerinde altın ve gümüş çaldı. Polis, her yerde zanlıları arıyor.