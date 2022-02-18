Türkiye Gazetesi

Adana'da duyanara şaşkınlık veren bir olay meydana geldi. 26 yaşındaki Çiğdem Özçelik bir süredir uyku bozukluğu, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı yaşıyordu. Şikayetleri üzerine doktora görünmeye karar veren kadın Seyhan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine gitti.

Daha önce yine aynı şikayetlerle gittiği muayenelerde sinüzit teşhisin kondu fakat bu kez gittiğinde doktoru darklı bir şey söyledi. Yapılan tetkiklerde Çeliköz’ün burnunda taş olduğu belirlendi. Çeliköz, bu durumu doktordan duyunca şaşırdı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE TAŞ

Uzman Dr. İbrahim Canbolat tarafından konulan teşhiste Çeliköz’ün burnunda fındık büyüklüğüne yakın taş kitlesi olduğu tespit edildi. Ameliyatla burundan çıkarılan taşın tıpta nadir olarak görüldüğü ve adının ‘rinolit’ olduğu öğrenildi. Taşlar incelenmek üzere patolojiye gönderildi.

Adana'da 26 yaşındaki bir kadın burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve uyku problemi şikayetleriyle doktora gidince burnunda fınfık büyüklüğünde taş olduğunu öğrendi.

TAŞLAR KENDİLİĞİNDEN OLUŞMUŞ

Burun taşlarının genellikle kan pıhtısı üzerinde magnezyum ve fosfat tuzlarının çökelmesi ya da burun boşluğunda unutulmuş yabancı bir cisim nedeniyle oluştuğunu belirten Dr. Canbolat, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Canbolat, “Çiğdem Çeliköz’ün burnundan çıkardığımız taş, kendiliğinden oluşmuş. Sinüs akıntılarından kaynaklanan bir sorunu var. Ameliyat sonrası gereken tetkikler yapıldıktan sonra tekrar etmemesi için tedaviye devam edeceğiz” dedi.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Burnundan taş çıkarılan genç kadın uzun süredir uyku, nefes alamama gibi sorunlar yaşadığını belirtti ve “Burnumda kötü kokulu akıntı, baş ağrısı, burundan nefes almada zorluk gibi şikayetler yaşıyordum. Çok çabuk hastalanıyor, uyku bozukluğu çekiyordum. Uzman Dr. İbrahim Canbolat benim durumumun nadir rastlanan bir vaka olduğunu söyledi ve ilgilendi. Şu anda kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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