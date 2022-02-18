Türkiye Gazetesi

Toplumun kanayan yarası haline gelen kadın cinayetleri yürekleri yakmaya devam ederken, 2 yıl önce kendisinden boşanmak isteyen eşini öldüren zanlı bir kez daha hakim karşısına çıktı. İki yıl önce şiddet gördüğü için evliliğini bitirmek isteyen eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalıyla katleden Soner Yanıkoğlu, duruşmada eşini söylediği sözlere dayanamadığı için öldürdüğünü iddia etti.

ŞİDDET SEBEBİYLE BOŞANMAK İSTİYORDU

Ankara Keçiören'de yaşayan ve 17 yaşındayken ailesinin karşı çıkmasına rağmen Soner Yanıkoğlu (22) ile evlenen Emine Yanıkoğlu (20), bir süre sonra şiddet gerekçesiyle boşanma kararı aldı.

Babaevine dönen ve eşinin barışma teklifini reddeden genç kadın, evi basan Soner Yanıkoğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Tutuklanan cani saldırgan, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Sanık, mahkemede pişman olduğunu iddia etti.

HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Yargılaması devam eden sanık tekrar hakim karşısına çıktı. Dosyaya gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Yanıkoğlu hakkında ‘eşe karşı tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, mütalaasını sunmadan önce Soner Yanıkoğlu’nun öldürmeyi amaçladığı silahı yanında taşımasının göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Mütalaa sonrası söz isteyen katil koca Yanıkoğlu, şu ifadelerle savunma yaptı:

"Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Söylediği sözlere dayanamadım. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım."

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet Kocaeli'de boşanmak üzere olduğu eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çocuklarının gözü önünde öldüren polis memurunun yargılandığı dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozma kararına uyarak, sanığın indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı hakim karşısında Bilecik’te boşanma aşamasında olan eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren şahsın davası görüldü.

Kan donduran cinayet! 4 aylık hamile eşini vahşice katletti Balıkesir'de 19 yaşındaki 4 aylık hamile eşini vahşi şekilde katleden cani koca, gazetecilerin "Hamile olduğunu biliyor muydun" sorusuna verdiği cevapla kand dondurdu! "Kim olsa aynı şeyi yapardı" diyen cani eş, tutuklandı.