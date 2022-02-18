Türkiye Gazetesi

Manisa'da bir süredir kiracısından haber alamayan ev sahibinin şüphelenerek polise haber vermesi üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, talihsiz adamı ölü olarak buldu.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, Gülpınar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin ilk kadın terzilerinden olan Celal Aytekin’in (76) ev sahibi, kiracısından bir süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ekipleri aldıkları izinle çilingir marifeti ile kapıyı açarak eve girdi.



Yatağında hareketsiz yatarken bulunan Aytekin'in, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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