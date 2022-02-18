Türkiye Gazetesi

Adana Pozantı'da husumet kanlı bitti. Bir kişi husumetli olduğu iş adamını silahla yaralarken, kendisini sakinleştirmeye çalışan 2 kişiyi de satırla yaralayarak kaçtı.

OTOMOBİL ÇALIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay, Pozantı ilçesine bağlı Alpu Mahallesi’ndeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, C.Ş. husumetli olduğu iş adamı K.A.’nın dinlenme tesisinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine tesise giden C.Ş., burada husumetlisi K.A.’yı silahla yaraladı. C.Ş. tesis çalışanları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken bu sırada A.C. ve M.Ö. isimli iki çalışanı da satırla yaralayarak bir vatandaşın otomobilini gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, C.Ş.’yi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. C.Ş.’nin alkollü olduğu öğrenilirken hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

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