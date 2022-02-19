Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde madde bağımlılarının meskeni haline dönen ve mahallelinin korku içerisinde yaşamasına neden olan metruk evlerin yıkımı için çalışma başlatıldı. Bitişik 10 evin yıkımı için mahalle muhtarının ev sahipleri ile görüşmesinin ardından bölgeye iş makinesi getirildi.

SEVİNÇTEN HALAY ÇEKTİLER

Yıkım çalışmalarının başlaması ile mutluluklarını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlayan mahalle sakinleri, madde bağımlılarının meskeni haline dönen evlerin yıkılmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Mahalle sakini Feride Oduncu, "Vallahi çok mutlu olduk. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyordu, korkumuzdan biz çıkamıyorduk. Çok şükür bu madde bağımlılarının kullandığı eski evlerden kurtulduk. Bu alanlar madde bağımlılarının yuvası olmuştu. Bu eski evler yıkıldığı için sevincimden davul getirttim. Zılgıtlar çalarak halay çekip oynadık. Allah muhtar ve belediye başkanımızdan razı olsun. Bu alana taziye evi ve park yapılsa çok iyi olur. Çok şükür kurtulduk" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri yıkım çalışmasını izledi

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Bir başka mahalle sakini Mehmet Demir ise "Ben yaklaşık 30 yıldır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Böyle gördüğümden de çok mutluyum. Bu tür eski evlerin yıkılmasının devamını da bekliyorum. Bu şekilde birçok mahallede metruk evler, boş evler var. Bunlar artık madde bağımlılarının evi olmuş. Burası yaklaşık 100 yıllık mahalledir. Buraya bir el atılması gerekiyordu. Başlangıç oldu, umarım arkası da gelir" dedi.

Metruk evler, iş makinesiyle davul zurna eşliğinde kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Üsküdar’da patlama yaşanan bina iş makinalarıyla yıkıldı Dün Üsküdar'da bir binada yaşanan patlamanın ardından 5 katlı bina gece boyunca iş makinaları tarafından yıkıldı.

Aracını park ederken üzerine duvar yıkıldı! Afyonkarahisar’da pat pat diye tabir edilen tarım aracını park etmeye çalışan adamın üstüne 2 katlı binadan kopan duvar düştü. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken acı içinde haykırması ise içleri sızlattı.