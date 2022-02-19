Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin'in batı ilçeleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimler ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış alan yerlerde 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor.

BATI AKDENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

19 Şubat 2022 hava durumu haritası (Saat:12,00)

19 Şubat 2022 hava durumu haritası (Saat:19,00)

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten: Salı gününe dikkat! 10 gün yağış var Her hava tahmini tutan Kerem Ökten, önümüzdeki hafta Türkiye'nin sağanak yağmurun etkisi altında kalacağını söyledi. Ökten, yağışların 10 gün boyunca sürebileceğini dile getirdi.

Meteoroloji saat verip duyurdu: Kar yağışı geliyor Yurdun batı kesimlerde sağanak yağış, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, yağışların yarından itibaren Batı Karadeniz'de de kara döneceğini duyurdu.