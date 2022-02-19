Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi’nde meydana gelen olayda okula gittiği sırada evinin karşısında bulunan arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Ali Kayra Yağmur köpek ısırıklarında son anda kurtuldu. Benzer saldırılara daha önce de maruz kalan küçük çocuk dışarı çıkmaya korkar hale geldi. Her gün aynı durumla karşılaştığını söyleyen mahalleli köpeklerin bir an önce toplatılması gerektiğini belirtti.

KÖPEKLERDEN KAÇAN ÇOCUK YOLA ATLADI

Yaşadığı saldırıyı anlatan Ali Kaan Yağmur, “Okula giderken her gün aynı saldırıya maruz kalıyorum. Burada her sabah 30-40 köpek oluyor. Beni kovalıyorlar. Birisine bir şey olmadan bu durumdan kurtarılmak istiyoruz. Toplasınlar artık bu köpekleri. Bugün zor kurtuldum. Bacağımı ısıracaktı az daha. Yola doğru hızlıca koştum. Sürekli saldırıyorlar. Bugün bindiğim arabadaki abiden de Allah razı olsun. Yoksa kurtulamayacaktım. Beni okula o götürdü” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUĞUMA ÜÇÜNCÜ KEZ SALDIRDILAR”

Baba Osman Yağmur, her gün tedirgin olduklarını söyleyerek, “Daha önce de yaşanan olayların tekrarı yaşanıyor. Mahallemizde sahipsiz ve küpesiz 60 tane köpek var. Bunlar zaman zaman yoldan geçen kadınlara, çocuklara, elinde renkli parçalar olan insanlara, motosikletle harekete eden kişilere saldırıyorlar. Çocuğuma üçüncü kez saldırdılar. Eşim evde küçük olduğu için müdahale edemediler. Çocuğum koştu. Kendisine araba çarpıyordu. Fren yapan araba çocuğu köpeklerden kurtardı ve okula götürdü. Tanımadığımız birisiydi. Buradaki köpeklerin kontrolsüz üremesi sorun. Biz buraya 2 sene önce taşındığımızda birkaç köpek vardı. Çevredeki köpekler üreyince 60 tane köpek oldu mahallede. Mahalleli tedirgin. Sabah okula giden çocuklar mağdur durumda. Akşam okuldan gelen çocuklarımız her gün saldırıya uğruyor. Yetkililere durumu bildirdik ama şu ana kadar gelen olmadı. Birinin başına bir iş gelmeden bu işin çözülmesi lazım. Biz hayvan karşıtı insanlar değiliz. Yanlış anlaşılmasın” diye konuştu.

“ARABA ÇARPACAKTI”

Anne Türkan Yağmur ise bir an önce sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, “Köpekler bundan önce çocuğuma saldırdılar. Belediyeyi aradık. Toplamam kararlarının olmadığını söyledi. Gerekli yerleri aradık ama hiç bit netice alamadık. Bugün de çocuğum okula giderken tekrar saldırdılar. Çocuk yola doğru koştu, araba çarpacaktı. Bir araba durdu çocuğumu okula götürdü. Çocuk kaçmasa köpek parçalayacak. Koştuğu için araba çarpma korkusunu yaşadı. Can havliyle tanımadığı bir araya bindi, o da sıkıntı. Sağ olsun yardımcı olan kişi iyi niyetliymiş. Çocuğu alıp götürebilirdi. Bir an önce buna çözüm bulunsun istiyoruz. Binamızda birçok kişi bu sıkıntıyı yaşıyor” dedi.

“KÖPEKLERİN TOPLATILMASINI İSTİYORUZ”

Köpeklerin saldırısına maruz kalan diğer bir çevre sakini Şerife Atmaca, “Evden çıkıp karşıya geçtiğimde boş arsadaki köpekler üzerime koştu. Ben de korkudan karşıya geçmeye çalışınca yukarıdan gelen minibüsle çarpışacaktım. Altın kalıyordum, kendimi zor kurtardım. Yürüdükçe tekrar saldırmaya başladılar. Eşim de aynı olayı yaşadı. Binamızda kucağında bebeğiyle ablamız var. O da saldırıya uğradı. Bu sadece bize olan bir şey değil. Bu köpekler herkese saldırıyor. Yaşlı teyzemi var. O kendisini nasıl kurtaracak. Bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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