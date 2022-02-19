Türkiye Gazetesi

İstanbul’dan Ordu'ya giden otomobilde sürücü Uğur Başar (34) direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç Şehzadeler Tüneli'nin giriş duvarına çarptı.

Çevredekilerin kazayı ekiplere bildirmesinin ardından Polis, jandarma, 112 acil sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 11 yaşındaki Eymen Melih Başar olay yerinde, 38 yaşındaki anne Saliha Tok Başar ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya’da otomobilin tünel girişine çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk ve annesi hayatını kaybetti.

Sürücü Uğur Başar ve diğer oğlu Uras Başar (1) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Amasya’da feci kaza antrenör hayatını kaybetti 15 sporcu yaralandı Çorum’daki güreş turnuvasına gitmek üzere Batman’dan yola çıkan ve sporcu kafilesini taşıyan minibüs Amasya’da devrildi. Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan 13 güreşçi ve iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Amasya’da tarihi eser operasyonu: 312 tarihi eser ele geçirildi Amasya’da jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 312 adet obje ele geçirildi.