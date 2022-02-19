Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’ndeki bir bankada soygun yaşandı. Bir süre bankayı gözetleyen şahıs, bankanın sakin olduğu bir anda içeriye girerek güvenlik görevlisini rehin alıp kasadaki paraları istedi.

25 BİN TL ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Kasada bulunan 25 bin TL’yi alan kimliği belirsiz hırsız, güvenlik görevlisini bırakarak kaçıp kayıplara karıştı.

Banka görevlileri olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından paraları alıp kaçan kişiyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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