Türkiye Gazetesi

Twitter’da paylaşılan bir görsel olay oldu. Farklı rakamları gören insanlar ikiye ayrıldı. Sosyal medyada görülen bu sayılar çok konuşuldu. Görsel, paylaşım rekorları kırarken, aynı ekrandan bakan kullanıcıların farklı rakamları görmesi ise tartışmaların fitilini ateşledi.

TWITTER'DA PAYLAŞTI, TARTIŞMALARI BAŞLATTI

Twitter’da bir kullanıcı çizgili siyah-beyaz bir resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu soran bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Kullanıcılara, bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu.

HERKES FARKLI RAKAMLAR GÖRÜYOR

Eşit olmayan spiraller nedeniyle sayıları görmek zordu. Bazı kullanıcılar ‘45283’ gördüğünü belirtirken, bazıları ise ‘Sadece 528 görüyorum acaba sorun bende mi?’ şeklinde paylaşım yaptı.

Kullanıcıları ikiye bölen görselin sırrı bir süre sonra ortaya çıktı. Gerçek rakamın yedi basamaklı “3452839” sayısı olduğu belirtildi. Aslında Twitter kullanıcılarının hiçbiri bu cevabı vermemişti.

NEDENİ KONTRAST DUYARLILIĞI

Yanılgıya düşüren bu görselle ilgili gerçek sonradan anlaşıldı. Kısa bir süre sonra resmin, nesneler ve arka planlar arasındaki farkı algılamamızı sağlayan önemli bir görsel işlev ölçüsü olan kontrast duyarlılığı üzerinde oynayarak hazırlandığı açıklandı. Uzmanlar tarafından kontrast duyarlılığının, görsel işlevin önemli bir parçası olduğu bilgisi verildi. Öte yandan yüksek kontrast duyarlılığına sahip kişilerin, yedi basamağı daha rahat görebildiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE “BU ELBİSE AYNI RENK?” TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Yıllar önce paylaşılan bir elbise fotoğrafı ile ilgili de benzer bir tartışma yaşanmıştı. Dünya çapında gündem olan “Bu elbise ne renk” tartışmaları görenleri ikiye bölmüştü. Bazı kişiler elbiseyi mavi siyah görürken bazıları ise elbisenin buz mavisi ve altın sarısı renginde olduğunu savunmuşt. Bu elbise ne renk çelişkisinin sebebi ise bilim dünyası tarafından aydınlatılarak sebebinin ışık yanılsaması ve optik illüzyon olduğu ortaya çıktı.





KONTRAST DUYARLILIK TESTİ NEDİR?

Kontrast duyarlılık, kontrast algısının devir veya derece türünden ölçülmesidir. Kontrast duyarlılık testi, ışığın karanlığa oranla çok az miktarlardaki artışları arasındaki farkı (kontrast) algılayabilme yeteneğinizi ölçer. Bu, standart bir göz tablosunda giderek küçülen harfleri tanıma yeteneğinizi ölçen rutin bir göz muayenesindeki normal görme keskinliği testinden farklıdır.

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