Türkiye Gazetesi

Samsun'da zihinsel engelli kadının evine gelen yakınları kabusu yaşadı. Zira talihsiz kadın kafasına sert bir cisim ile vurulmak suretiyle öldürülmüştü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, engelli kadının bakıcıları olduğu öğrenilen iki kız kardeşi gözaltına aldı.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULMUŞ

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölmüş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede kadının kafasına sert bir cisim ile vurulduğu belirlendi.

Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının bakıcıları A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşleri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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