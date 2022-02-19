Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde sünnet düğünü yapılan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evlerinin yakınında oyun oynarken birden fenalaşarak yere düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine ailesi tarafından Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed’in hayatını kaybettiği belirlendi.
BOĞAZINA KAÇAN ŞEKER ÖLDÜRMÜŞ
Cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in boğazına şeker kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Sünnet düğününde 99 kişi zehirlendi Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki sünnet mevlidinde verilen yemekten yiyen 99 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.
Alkollü şahıs sünnet düğününü kana buladı: 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı Balıkesir’de bir sünnet düğünde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kişi, düğündekileri silahla taradı.