Türkiye Gazetesi

18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Genefik köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı.

Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenince olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı çalışma başlattı.

ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphesi üzerine duran ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit eti. Şüpheliler, bugün düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Köydeki köprünün demirlerini satan muhtar tutuklandı Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde selde zarara gören köprünün demir korkuluklarını satan muhtar ve alan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kar 1.5 metreye ulaştı, muhtar vatandaşlara böyle seslendi Son yılların en yoğun kar yağışı sebebi ile Sakarya’nın Kocaali ilçesinin yüksek mahallelerinde kar kalınlığı bir buçuk metreye kadar ulaştı.

Muhtara kuzen kurşunu! Bolu'da iki kuzenin miras kavgasına tutuşmasının ardından, şahıslardan biri muhtar olan kuzenini tüfekle vurarak öldürdü.

Arazi yüzünden muhtarın 14 yaşındaki oğlunu öldürdü Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Silahların patladığı olayda bir çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Muhtarın feci sonu... Traktörün altında korkunç ölüm Bir köyde muhtarlık yapan şahıstan akrabaları bir süredir haber alamıyordu. Jandarmanın aradığı muhtar uçurumdan yuvarlanmış olan bir traktörün altında ölü olarak bulundu.