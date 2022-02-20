Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te evinin bir katında ürettiği yerli ve milli cihazlarla dev savunma sanayi şirketlerine tek başına kafa tutan kaşif Şeyh Müslüm İncedal'dan acı haber geldi.

27 Ocak'ta koronavirüse yakalanan 2 çocuk babası İncedal, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen İncedal, yoğun bakımda 25 gündür verdiği hayat mücadelesini bugün kaybetti.

İncedal, yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla ürettiği hava radar sistemi Video Optik Radar’la (VİDAR) ses getirdi. Lazer optik sistemle çalışan çok sayıda teknik istihbarat cihazı üretti. Cihazlarıyla TEİ, Aselsan ve Havelsan gibi savunma sanayii şirketlerinin dikkatini çekti.

Ürettiği cihazlar, TSK’nın düzenlediği çok sayıda askeri operasyonda kullanıldı. Cihazları Pakistan, Hindistan, Çin ve İsrail gibi dış ülkelerden de talep gördü.

Merhum, geçtiğimiz yıl Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) düzenlediği “Gaziantep’in Yıldızları” ödül töreninde Dijital Dönüşüm Kategorisi'nde ödül aldı. Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) tarafından da “Yaşadığı Toplum İçin Fark Oluşturan Girişimci” ödülüne layık görüldü.

İncedal, son olarak ürettiği Damar Görüntüleme Cihazını Sağlık Bakanlığına hibe etmek istiyordu.

Balıkesirli kaşif yangını haber veren sistem yaptı Balıkesirli emekli elektrik mühendisi Cengiz Çetin, insanların yararına olan buluşlar yapmaya devam ediyor. Daha önce sessizlik habercisi, deprem habercisi, çarpışma habercisi gibi buluşlara imza atan Çetin, bu kez de evlerde çıkacak yangınları söndürmek ve haber vermek için bir sistem geliştirdi.

Siirtli kaşif hayalindeki 'uçan arabayı' uçurmayı başardı Siirt’te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı. Sonunda uçan arabasına kavuşan Canpolat, ilk denemesinde aracını uçurmayı da başardı.

Üç yerli sistem virüsü alt edecek: Korona kâşifleri Sağlıkçı tarafından tasarlanan dezenfektan sistemi ile asansörler güvenli hâle gelecek. Türk mühendis sayesinde koronavirüs kolay tespit edilecek. Öğretmen ile öğrencinin geliştirdiği kimlik kartı, her saniye ateşinizi ölçecek.