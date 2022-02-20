Fethiye ilçesindeki 12 iş yerinden son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen A.A.Ö (23) ve S.Ö (21) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
1 SAAT SONRA YİNE ÇALDILAR
Şüpheliler, adliyeden çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karı kocaydılar, suç ortağı oldular: Hırsız çift yaptığıyla pes dedirtti Edirne'de bir karı koca çaldıkları karavanı internetten satmaya çalışınca yakayı ele verdi.
Ünlü şarkıcıya hırsızlık şoku: Kapımızı bile söküp almışlar Arabesk ve Türk halk müziği sanatçısı Hakkı Bulut’un evine hırsız girdi. Başına gelen talihsiz olayı ilk kez açıklayan ünlü şarkıcının hırsızlardan şikayetçi olmama sebebi ise şaşırttı.