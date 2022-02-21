Türkiye Gazetesi

Dün gece saat 23.20'de Marmara Denizi Tekirdağ Şarköy açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedilen deprem herhangi bir sıkıntıya neden olmazken, belediyeye olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtildi.

PROF. DR NACİ GÖRÜR: BU DEPREM UYARICI

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, dün gece saatlerinde meydana gelen depremin 'uyarıcı' nitelikte olduğunu söyledi. Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından depreme ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Marmara Fay zonundaki depremin Tekirdağ kolu ile ilişkili olduğunu belirten görür şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili.

Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı"

"AKLI BAŞINDA OLAN MARMARA'DAN GİTSİN"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, geçtiğimiz günlerde Marmara'da beklenen depreme dair açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalar çok konuşulmuştu.

Depreme karşı tedbir ve önlemlerin acil olarak alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cenk Yaltırak, "Geliyoruz bakıyoruz salon bomboş. Yani ölüme razıyız. Razı geliyoruz. İşin kötü yanı doktor da razı geliyor. Doktor da bizi masada bıraktı. O zaman başka bir çare yolu öneriyorum, aklı başında olan Marmara’dan gitsin. Ne mal bıraksın ne mülk. Hepsinin değeri varken hepsini satsın gitsin. Kendisi, ailesi, çocukları için gitsin. Ben buradan gidemem, bunların hepsi hikaye de diyebilirsiniz. Nasıl kanser olduğunuzda kemoterapiyi alma zorunda hissediyorsanız kendinizi, bu da öyle bir şey. Kötü bir şey ama gerçek. Onun için gerçekten kaçmayın, yüzleşin" ifadelerini kullanmıştı.

Depremler haberleri peş peşe geldi! Datça ve Tekirdağ sallandı Son dakika deprem haberleri peş peşe geldi. Önce Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Sonra da Tekirdağ 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı, işte detaylar...

Jeoloji profesöründen deprem uyarısı: Aklı başında olan Marmara'dan gitsin Uzmanlar beklenen Marmara depreminin şiddetli olacağı ve her an gerçekleşebileceği konusuna dikkat çekerken, çarpıcı bir uyarı da jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan geldi. Yaltırak, "Depreme karşı önlem ve tedbir almayacaksanız Marmara’yı ve evlerinizi bırakıp gidin" dedi.