Türkiye Gazetesi

Iğdır’da genç çiftin tartışması kanlı bitti. 24 yaşındaki bir kadın, 26 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından bacağından bıçaklandı. Saldırganın birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında 14 Kasım Mahallesi Tümay Aydemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. (26), dini nikahlı eşi L.T’yi (24) bacağından bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. L.T. tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, R.B. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. R.B.’nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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