Türkiye Gazetesi

Uşak merkezde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne bağlı 4. Seher Sokak üzerinde olay meydana geldi. İddialara göre, H.Ç. (76), camiden çıkıp evine yürüdüğü sırada, önceden de husumetli oldukları öğrenilen yan komşusu K.İ. (79) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

2 EL ATEŞ EDİLDİ

Evinin bahçesinde sandalye de oturduğu sırada H.Ç.’yi gören K.İ., belinde bulunan tabanca ile 2 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan H.Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K.İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K.İ. ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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